Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о худшем совете в ее жизни.

По словам Шараповой, худший совет, который ей давали, звучит так: «Важно не то, как ты начинаешь, а как закончишь». Теннисистка считает, что начало — один из важнейших этапов пути, и в начале карьеры необходимо все тщательно продумать.

«Чем лучше будет начало, тем успешнее будет завершение», — сказала Шарапова, слова которой приводит GoodMorningAmerica.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова не сможет принять участия в турнире в китайском Шэньчжэне. Также сообщалось, что Шарапова не выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Спортсменка объявила о своем участии в матчах World Team Tennis, где она будет представлять команду Orange County Breakers.