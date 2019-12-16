Легендарный боец К-1 Жером Ле Баннер поделился впечатлениями от победы над россиянином Вячеславом Дациком.

По словам Ле Баннера, у Дацика абсолютно не ортодоксальный стиль, с россиянином очень тяжело боксировать. Ле Баннер отметил, что Дацик делает такие вещи, которые не делает никто.

«Ну то есть я иду, делаю какие-то комбинации, а он орет и бежит навстречу. Какая-то странная тактика. В общем, было очень сложно. Но я это люблю и уважаю. У него большое сердце», — сказал Ле Баннер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним Дацик потерпел поражение от Жерома Ле Баннера. Бой состоялся 15 декабря в Казани, россиянин уступил во втором раунде, пропустив удар по печени.

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Ранее боец рассказал, что его поединок против Александра Емельяненко может состояться в следующем году. По словам бойца, ему необходимо провести еще 5-6 поединков и набрать форму. После битвы с Емельяненко Дацик планирует завершить карьеру.