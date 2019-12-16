Российский нападающий Илья Ковальчук заработал в «Лос-Анджелес Кингз» более 14 миллионов долларов за два полных сезона.

По условиям контракта, за первый сезон Илья Ковальчук заработал 8,5 миллионов долларов, а за второй сезон россиянин получил 5,3 миллиона долларов в качестве бонусов и примерно 280 тысяч долларов в качестве базовой зарплаты. Отметим, Ковальчук лишился 420 тысяч долларов за остаток нынешнего сезона и 4,25 миллиона за третий сезон в «Кингз». Информацию о заработке Ковальчука приводит Sport24.

Отметим, Илья Ковальчук покинет «Лос-Анджелес Кингз», клуб выставил его на драфт отказов. Прошлый сезон Илья Ковальчук завершил в тройке худших игроков по показателю полезности — россиянин остановился на отметке «-26» к концу регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Илья Ковальчук сыграл за команду 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.