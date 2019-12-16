«Рубин» уволил Шаронова, стали известны пары в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, фанаты хотят отстранить Татьяну Тарасову от комментирования. Эти и другие события — в главных новостях дня.

Мемфис Депай рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай получил серьёзную травму во время матча с «Ренном», в рамках 18 тура чемпионата Франции.

«Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым

Футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с главным тренером команды Романом Шароновым. Как сообщает официальный сайт команды контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Помимо Шаронова казанский клуб покинули и четыре члена его тренерского штаба. Кто возглавит «Рубин» в дальнейшем — пока не разглашается.

Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»

Экс-тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий стал одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина», сообщает «Спорт-экспресс».

Объявлены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Мансити», «Бавария» — с «Челси»

В швейцарском Ньоне 16 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Байер» сыграет с «Порту», «Олимпиакос» — с «Арсеналом»: стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА 16 декабря состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Стал известен список участниц чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

Стал известен полный список участниц чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Информация появилась на официальном сайте ФФККР.

Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания

На портале Change.org появилась петиция любителей фигурного катания, в которой требуют отстранить от работы на Первом канале комментатора и эксперта Татьяну Тарасову.

Шлеменко о контракте с UFC: Все к этому идет

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о возможном переходе в UFC.

Самсонов вошел в состав сборной России на юношеские Олимпийские игры

Российский фигурист Даниил Самсонов вошел в состав национальной команды России на юношеские Олимпийские игры-2020.