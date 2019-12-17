Московский «Локомотив» возобновил интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, на которого претендует петербургский «Зенит».

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, столичный клуб хочет усилиться игроком в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Акунья также может продолжить карьеру в Серии А — футболистом интересуется «Наполи».

«Спортинг» готов расстаться с 28-летним защитником: руководство клуба хочет получить за игрока 10-12 миллионов евро.

«Локомотив» рассматривал кандидатуру Акуньи в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась. «Зенит» хотел приобрести игрока не только летом, но и прошлой зимой, однако трансфер так и не было совершен.

В нынешнем сезоне Акунья принял участие в одиннадцати матчах чемпионата Португалии и отметился одним забитым голом. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.