Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере.

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Это кончилось, всё», — заявил Уткин в эфире радио «Эхо Москвы». Блогер подчеркнул, что никого не оскорбил этим словом и станет первым, кто поаплодирует Загитовой, если она вернется.

Напомним, 13 декабря в эфире программы «Время» Загитова сообщила, что не примет участие в чемпионате России и последующих чемпионатах Европы и мира. Спортсменка отметила, что не завершает карьеру, а лишь берет паузу. По ее словам, ей уже нечего доказывать, так как она выиграла все возможные золотые медали — на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, чемпионате России, а также в финале Гран-при.