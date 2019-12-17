«Флорида Пантерз» на домашнем льду разгромила «Оттаву Сентаорз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

В матче принял участие российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Он провел на льду 17 минут 29 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1». Место в воротах занимал россиянин Сергей Бобровский, он отразил 29 бросков по своим воротам.

В составе «Оттавы» выступил российский форвард Артем Анисимов, он записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Владислав Наместников отыграл 12 минут 33 секунды, его показатель полезности составил «-1».

Победа позволила «Флориде» прервать трехматчевую серию поражений. «Оттава» проиграла второй матч из трех последних.