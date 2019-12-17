Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

Напомним, тренерский штаб Тутберидзе сделал заявление, в котором обвинил Плющенко в попытках переманить к себе Алину Загитову. Также в сообщении было выражено мнение, что Плющенко нельзя назвать тренером, так как он никого не воспитал с нуля.

«Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно», — заявил Жулин, слова которого приводит RT. По его словам, приходится сталкиваться с этим, даже если заходишь в интернет почитать что-то другое.

«Я бы сказал, что все это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать?» — сказал Жулин.

Напомним, перепалка возникла после того, как Загитова приняла решение приостановить карьеру.