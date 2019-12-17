Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил удар в голову во время матча с «Нэшвилл Предаторз».

Форвард провел на льду 16 минут 10 секунд, за это время он не отметился результативными действиями. Во втором периоде защитник «Нэшвилла» Райан Эллис нанес россиянину чувствительный удар локтем в голову, в результате чего нападающий был вынужден покинуть площадку.

Бучневич ушел в раздевалку и пропустил несколько смен, но в итоге смог вернуться в игру. После окончания матча Эллис сообщил, что не хотел травмировать оппонента и рад, что тот смог вновь выйти на лед.

Команды встречались в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.