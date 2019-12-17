Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением по поводу положения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещё не закончен. Я все подсчёты буду проводить в мае», — заявил Джикия, слова которого приводит «Чемпионат».

Капитан «красно-белых» выразил мнение, что после зимнего перерыв порыв «Зенита» может иссякнуть, что позволит соперникам сократить отставание. Джикия подчеркнул, что не будет заранее называть кого-либо чемпионом и поздравлять досрочно. Однако, по словам Джикии, он обязательно поздравит знакомых игроков, когда кто-то из них официально станет чемпионом.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв единоличным лидером турнирной таблицы с 45 очками. «Спартак» на данный момент идет на десятом месте с 22 баллами.