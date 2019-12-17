Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число кандидатов на награду «Любимице болельщиков» от WTA.

Ранее приз вручался уже десять раз, его обладательницами становились россиянки Шарапова и Елена Дементьева. Также награду получали румынка Симона Халеп и теннисистка из Польши Агнешка Радваньска.

Помимо Шараповой, в число номинантов вновь вошла Халеп, а также американки Серена и Винус Уильямс. Претендовать на награду также будут две украинки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская, Арина Соболенко из Белоруссии, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и другие спортсменки.

Победитель будет определен путем голосования, которое проводится на официальном сайте тура. Итоги будут подведены в пятницу, 20 декабря.