Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением по поводу перепалки между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. Скандал возник после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что берет паузу в карьере.

«Вот Женя зачем полез? Он же мужчина», — заявил Жулин, слова которого приводит RT. Он добавил, что понимает Тутберидзе, которая добивается феноменальных результатов и подвергается нападкам.

«И в то же время сама начинает что-то писать. Сильнейшая личность оказалась замешана во всем этом. Просто промолчи, пройди мимо и продолжи добиваться успеха, разговоры сойдут на нет», — сказал Жулин.

Напомним, тренерский штаб группы Тутберидзе опубликовал сообщение, в котором оскорбительно отозвался о Евгении Плющенко и Татьяне Тарасовой. Заявление гласило, что Плющенко нельзя назвать тренером, так как он не воспитал с нуля ни одного спортсмена. Также группа Тутберидзе утверждает, что он пытался переманить к себе Алину Загитову, унижая тренеров в глазах спортсменки.