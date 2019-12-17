Двукратная чемпионка мира, бывшая японская фигуристка Мики Андо поделилась мнением по поводу того, что Алина Загитова решила взять паузу в карьере.

Андо подчеркнула, что Загитова уже завоевала главные титулы — стала чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. По словам японки, многие спортсмены часто завершают карьеру после Олимпиады, но Загитова продолжила выступать и бороться.

«Ей удалось преодолеть и физические, и моральные препятствия. Она великолепна», — сказала Андо, слова которой приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что уважает решение Загитовой и поддерживает россиянку.

Напомним, 13 декабря в эфире программы «Время» Загитова объявила, что пропустит чемпионат России и не будет претендовать на попадание в сборную. Спортсменка отметила, что лишь на время приостанавливает карьеру, а не завершает её.