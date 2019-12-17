Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что имеет аудиодоказательства того, что его отправили домой без винтовки.

После первого этапа Кубка мира тренерский штаб не включил Бабикова в команду на Кубок IBU и отправил обратно в Россию, однако спортсмен был вынужден улететь без винтовки. Он получит оружие лишь тогда, когда с соревнований вернется вся команда.

По словам Бабикова он уже был в похожей ситуации год назад, но тогда не имел доказательств, поэтому все верили не ему, а тренерскому штабу.

«Теперь у меня есть доказательства, что я говорю правду, что мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки», — заявил Бабиков, слова которого приводит Sport24. Спортсмен объяснил, что имеет аудиозапись своего разговора с тренерами.

Биатлонист пояснил, что таким образом пытался обезопасить себя, чтобы вновь не оказаться крайним. Он подчеркнул, что про аудиозапись никто бы не узнал, если бы не начались разговоры о том, что он сам оставил винтовку и полетел домой.