В Сингапуре стартовал турнир ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore по дисциплине Dota 2. Среди команд участниц три представителя СНГ-региона — Gambit Esports, Virtus.pro и Na’Vi.

Первый этап турнира — групповая стадия. 12 команд разделят на две группы, где каждый из коллективов сразится между собой. Команды, которые займут первое и второе место в группе продолжат свои выступления в верней сетке стадии плей-офф, третье и четвёртое место — в нижней. Команды, которые по итогам групповой стадии займут пятое и шестое место покинут турнир.

Представители России — Virtus.pro стартовали на турнире не лучшим образом: в первом для себя матче турнира коллектив Алексея SOLO Березина уступил Team Secret (2:0), во второй игре с китайцами из Aster «медведи» сыграли вничью (1:1). Следующий матч VP проведут против американской команды J.Storm.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore пройдёт с 17 по 22 декабря. Сумма призовых турнира составляет $500 000, победитель получит 200.000 долларов.