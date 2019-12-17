Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала три совета девушкам, которые собираются на первое свидание.

«Хорошее настроение, чистая голова и ухоженность — особенно последнее», — заявила фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». По мнению спортсменки, не так важно, какими будут одежда или макияж — главное, чтобы рядом с человеком было приятно находиться.

Туктамышева призналась, что в подростковом возрасте сама устраивала суперсборы, идя на свидание. «Тогда был и макияж, и каблучки. Сейчас я больше склоняюсь к комфорту, но, чтобы было и максимально элегантно», — рассказала Елизавета.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года. Следующим стартом с её участием будет чемпионат России, который пройдет в Красноярске в период с 24 по 19 декабря. Турнир станет отборочным для попадания в национальную сборную.