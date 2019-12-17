Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер очень эмоционально отреагировал на отмену выставочного матча с Александром Зверевым. Игра должна была состояться в Боготе (Колумбия), но из-за массовых протестов и беспорядков в городе был введен комендантский час.

В документальном фильме для ESPN Федерер признался, что отмена матча его сильно расстроила. «Мы отправились разминаться, всё было здорово, но затем началось настоящее сумасшествие», — рассказал Роджер и добавил, что все ощущали напряжение и стресс.

На одном из кадров фильма видно, что Федерер не сдержал слёз, уходя с корта. Зверев обнял швейцарца, чтобы оказать ему поддержку.

«У меня случился небольшой срыв. Я чувствовал, что всё просто разваливается», — сказал спортсмен и признался, что был подавлен.