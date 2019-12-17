Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в карьере.

Он призвал подождать и посмотреть, что будет через год. Тренер не исключает, что впоследствии Загитова вновь выйдет на лед.

«Если Алина решит через некоторое время вернуться в спорт – слава богу. Сделает четверной прыжок – я первый пожму ей все, что можно пожать», — сказал Жулин, слова которого приводит RT.

По мнению Жулина, Загитова по-прежнему остается в составе сборной России и будет получать зарплату, так как ей сейчас трудно принять решение и смириться с тем, что в 17 лет можно быть «староватым» для своего вида спорта.

Тренер подчеркнул, что пауза — это действительно лучшее решение для Загитовой. Она получит время, чтобы посмотреть, как будет вести себя организм, и понять, хочет ли она возвращаться.