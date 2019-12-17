Международное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что повторная проверка более двух тысяч проб займет много времени, поэтому процесс еще не завершен. Материалы по делам будут направляться в международные федерации.

«И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — сказала Пахноцкая.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в нейтральном статусе.