СНГ-коллектив по Dota 2 Natus Vinsere в по итогам двух матчей оказался сильнее команды из Китая PSG.LGD (2:0), и стартовал с победы на ONE Esports Dota 2.

Первая карта противостояния этих команд длилась 44 минуты. С первых минут NAVI захватили преимущество и уверенно довели дело до победы. Вторая карта прошла в похожем ключе, только завершилась она гораздо раньше. 30 минут «рождённым побеждать» потребовалось, чтобы дожать китайскую команду в этой серии. Несмотря на похожий выбор героев команды из СНГ, LGD не смогли ничего противопоставить Cristalize и его компании.

Следующими соперниками NaVi станет другой коллектив СНГ-региона — Gambit Esports, матч состоится в 15:00 по мск.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore пройдёт с 17 по 22 декабря. Сумма призовых турнира составляет $500.000.