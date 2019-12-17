Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему выбрала именно Алину Загитову на главную роль в своем ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«А кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка. У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу», — заявила Навка в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».

По словам Навки, она даже не думала о том, чтобы пригласить кого-то другого. Экс-спортсменка отметила, что команда Этери Тутберидзе без раздумий дала согласие на участие Загитовой в шоу.

Напомним, из-за снятия с чемпионата России Загитова сможет принять участие во всех показах «Спящей красавицы». Фигуристка приняла решение взять паузу в карьере: в нынешнем сезоне она больше не выйдет на соревновательный лёд, но будет принимать участие в шоу.