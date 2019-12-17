Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал требование фанатов отстранить Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания.

По словам Тихонова, он следит за фигурным катанием на протяжении десятилетий и знает его не хуже, чем биатлон. Специалист подчеркнул, что смотрит соревнования по телевизору и не слышит ничего предосудительного от Тарасовой.

Тихонов отметил, что никто из профессионалов никогда не жаловался на Тарасову. Экс-спортсмен выразил ей поддержку и добавил, что находится на ее стороне.

«Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Губерниева», – заявил Тихонов, слова которого приводит РИА Новости.