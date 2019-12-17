Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко выразил надежду, что Евгений Гараничев вернется в состав эстафетной команды России.

По мнению Ярошенко, всё идет к тому, что Гараничев снова будет бегать эстафеты, так как Дмитрий Малышков и Эдуард Латыпов проявили себя не лучшим образом в двух гонках подряд. Ярошенко также отметил, что шумиха, созданная вокруг Гараничева, не добавляет ему уверенности.

«Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и нападки на Гараничева прекратятся. Он сильный эстафетный боец. Покажите мне биатлониста, у которого не было осечек в эстафетах», — заявил Ярошенко, слова которого приводят «Известия». Экс-спортсмен подчеркнул, что и сам однажды ушел на штрафной круг.

Напомним, ранее стало известно, что Гараничев не отказывается от участия в эстафетах, но тренерский штаб не хочет включать его в состав на гонки.