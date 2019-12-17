Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. Россиянки в полуфинале проиграли сборной Нидерландов, но взяли бронзовые медали, обыграв Норвегию в матче за третье место.

«Всё было хорошо, механизм был слаженный. Произошла досадная осечка. Сыграли бы ещё несколько игр — результат был бы другим», — заявил Алексеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер поблагодарил команду за победу над Норвегией и назвал матч принципиальным. Он отметил, что на турнире Россия играла с достойными соперниками. По мнению Алексеева, если бы команда оступилась на ранней стадии чемпионата, то турнир мог бы сложиться по-другому.

Напомним, золото чемпионата мира завоевала сборная Голландии. Россия прошла турнир с одним поражением и выиграла первые за десять лет медали.