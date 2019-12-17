Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк не исключает возможности, что покинет команду по окончании этого сезона.

Умарк заявил, что если у руководства «Салавата Юлаева» возникнет заинтересованность к нему, то хоккеист рассмотрит данное предложение, но основной выбор будет зависеть от решения его семьи.

«Последний сезон в Уфе? Вероятность большая. Безусловно, если руководство скажет, что заинтересовано во мне, то вопрос будет открыт. Но определяющее решение будет зависеть от моей семьи», — приводит слова Умарка пресс-служба КХЛ.

На случай, если Умарку придётся покинуть уфимский клуб, то у хоккеиста есть несколько вариантов продолжения карьеры.

«Если поеду домой в Швецию, то там для меня есть только одна команда – «Лулео», команда, в которой я вырос. В Лулео у меня есть дом. Вариант со Швейцарией тоже открыт, нам с женой нравилось там», — сказал Умарк.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Умарск сыграл в составе «Салавата Юлаева» 37 матчей, забросил семь шайб и отдал 25 результативных передач. Средний коэффициент полезности шведского хоккеиста составляет «2».