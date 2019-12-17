Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от соревнований.

«Здесь всё не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна всё сделать идеально, так, как поставлено», — сказала Загитова в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».

Спортсменка добавила, что в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» она будет принимать участие и в парных номерах.

На прошлой неделе стало известно, что Загитова решила взять паузу в соревновательной карьере. Спортсменка подчеркнула, что не уходит из спорта совсем, но пока сосредоточится на тренировках и ледовых шоу. Алина пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира. Помимо шоу «Спящая красавица», она станет участницей ещё нескольких проектов