Как только российские футбольные клубы ушли на зимний перерыв, аргентинский сериал с Маркосом Акуньей в главной роли получил продолжение. «Зенит» интересуется защитником уже год, но теперь к борьбе за игрока подключился и «Локомотив».

Чем интересен Маркос Акунья?

28-летний аргентинец выступает за лиссабонский «Спортинг». «Зенит» рассматривает Акунью в качестве усиления линии обороны, однако при необходимости футболист может сместиться на позицию левого полузащитника.

Отправной точкой его действительно серьёзной футбольной карьеры стал сезон-2016/17 — тогда Акунья выступал у себя на родине и защищал цвета «Расинга». Акунья показал впечатляющую статистику, в 25 матчах забив десять голов и сделав девять ассистов.

Его игра не осталась без внимания, и уже в 2017 году Акунья отправился в «Спортинг», где и попробовал себя в обороне. Закрепившись в составе команды, Маркос стал обладателем Кубка Португалии и два раза выиграл Кубок португальской лиги. Вместе с тем футболист получил вызов в сборную Аргентины, но постоянную прописку в основном составе не получил.

«Зенит» интересовался им ещё год назад

О том, что Акунья может продолжить карьеру в России, заговорили еще в 2018 году. Летом «сине-бело-голубые» проявили интерес к защитнику, а в зимнее трансферное окно попытались его приобрести. Казалось, сделка должна пройти без сучка, без задоринки, но в итоге она не состоялась вообще.

Как позже объяснил спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, сторонам так и не удалось договориться о стоимости игрока. Функционер сообщил, что клуб был готов приобрести игрока лишь за определенную сумму, но «Спортинг» потребовал больше.

«Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет», — говорил Рибалта прошлой зимой.

Конкретные суммы озвучены не были, но, по версии СМИ, петербуржцы хотели заплатить за футболиста 16 миллионов евро, но португальцы оценили Акунью дороже.

Минувшим летом «Зенит» возобновил попытки приобрести аргентинца, но в этот раз игрок попал еще и на радары московского «Локомотива». Однако ни одна, ни другая команда усиление в лице Маркоса не получила. Теперь, в декабре 2019 года, Петербург и Москва вновь заговорили о желании купить Акунью.

Чем Акунья может помочь «Зениту»

То, что Семаку необходим Акунья или другой левый защитник, способный к тому же смещаться в полузащиту, довольно понятно. Сейчас в команде таких игрока два — Юрий Жирков и Дуглас Сантос. Но Жиркову уже 36, и, как бы того ни хотелось фанатам и тренерам, он не вечен. Футболист вернулся с травмой из расположения сборной и пропустил концовку первой части сезона. Заменить Жиркова может только Сантос — именно он и выходит на поле в стартовом составе.

Если сыграть не смогут оба — из-за травм или перебора карточек — Семак окажется в затруднительном положении. Здесь бы и пригодился Акунья. Но стоит понимать, что петербуржцы вряд ли рассматривают аргентинца сразу в основу — скорее всего, клуб хочет взять его, чтобы продлить скамейку запасных. Поэтому и платить слишком большие деньги не считает необходимым.

Существенный минус возможного трансфера — гражданство Акуньи. Не стоит забывать, что в следующем сезоне в РПЛ начнет действовать формат заявок «8+17», поэтому к выбору состава тренерский штаб подойдет тщательно как никогда. Азмун, Малком, Ракицкий, Сантос и Барриос останутся в заявке. На свободные три места будут претендовать все те легионеры, которые не покинут команду.