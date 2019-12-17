Российская гандболистка Кристина Кожокарь поделился впечатлениями о Японии, во время её пребывания вместе со сборной на чемпионате мира по гандболу, который завершился 15 декабря.

Кожокарь очень понравилась Япония, особенно доброжелательностью местных жителей и чистотой на улицах.

«Япония очень понравилась, доброжелательные люди, везде очень чисто. Даже на улице нет мусорных вёдер. Всё понравилось, нас хорошо принимали. Люди улыбаются, машут», — цитирует Пахомову «Чемпионат».

А вот с японским языком у гандболистки возникли проблемы, не до изучения было.

«Какие слова на японском выучила? Аригото — спасибо, да и всё на этом», — сказала Кожокарь.

Сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, одолев в матче за третье место сборную Норвегии со счётом 33:28. Золото мундиаля досталось спортсменкам из Голландии, серебро — у испанок.