В преддверии Эль-Классико, которое состоится завтра, 18 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, почему его команде проще играть на выезде с «Реалом», чем на «Камп Ноу».

По словам аргентинца, на «Сантьяго Бернабеу» каталонцам проще находить свободные зоны, потому что «сливочных» домашние трибуны обязывают играть в атакующий футбол, в связи с чем появляется больше пространства на поле. На выезде «Реал» играет по большей части от обороны, поэтому найти слабые места гораздо сложнее.

«Играя на «Бернабеу», мы получаем больше свободных зон. «Реал» больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На «Камп Ноу» они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют», — цитирует Месси Marca.

Также капитан каталонцев отметил, что матчи на «Камп Ноу» более закрытые и сложные, чем на «Сантьяго Бернабеу».

«На «Бернабеу» мы играем 90 минут на равных. На «Камп Ноу» матчи более закрытые и сложные», — сказал Месси.

Перенесённый матч 10 тура Испанской Примеры «Барселона»-«Реал Мадрид» пройдёт завтра, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.