Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг спортсменов, в котором лидируют Александр Логинов и Екатерина Глазырина.

Логинов идет на первом месте с 415 баллами, следом за ним располагаются Матвей Елисеев (389) и Карим Халили (289). Замыкает десятку Кирилл Стрельцов.

У женщин лидирует Глазырина с 365 баллами, второе место занимает Ирина Старых (356), третье — Анастасия Поршнева (351). Все три спортсменки не попали в состав команды на Кубок мира и выступают на Кубке IBU. Светлана Миронова идет на четвертом месте, Евгения Павлова — на седьмом, Валерия Васнецова — на восьмом.

Напомним, Логинов и Елисеев приняли участие в стартовых этапах Кубка мира в Эстерсунде и Хохфильцене. Елисеев впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира, Логинов взял две медали.