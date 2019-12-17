В преддверии боксёрского поединка между Денисом Лебедевым с Табисо Мчуну российский боец рассказал, что заставило его вернуться на ринг.

Лебедев думал, что сможет жить без бокса, а как оказалось, жизнь Лебедева без спорта невозможна, тем более, что на горизонте появился соперник, с которым захотелось схлестнуться.

«Мотивация моего возвращения очень простая: бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу. Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу», — приводит слова Лебедева пресс-центр ФБР.

Идея возвращения Дениса Лебедева боем против Макабу заинтересовала Федерацию бокса России и она начали организацию поединка, но по причине смены промоутера бой с Макабу сорвался, но им удалось найти похожего бойца, которым оказался Табисо Мчуну.

«Умар Кремлёв сразу предложил обсудить эту идею. И мы сразу же пришли к соглашению, и я тут же приступил к подготовке. Но по ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу — Табисо Мчуну», — сказал Лебедев.

Лебедев и Мчуну поборются за титул WBC Silver в Красноярске (Россия), бой состоится 21 декабря.

Напомним, летом 2019 года Денис Лебедев в своём аккаунте в instagram опубликовал видео, в котором заявил о завершении карьеры, но осенью объявил о намерение вновь надеть перчатки и выйти на ринг.