Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на третий этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут проходить в Анси (Франция) в период с 19 по 22 октября, расписание гонок можно посмотреть по ссылке.

Состав команды был опубликован на официальном сайте норвежской биатлонной федерации. В Анси выступят братья Йоханнес и Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Эрленд Бьонтегорд, Фредерик Йесбакк и Йоханнес Дале.

У женщин третий этап пропустит Марте Ульсбю-Ройселанн, в ее отстутствие на старт выйдут Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Текла Брун-Ли, Сюннёве Сулемдаль и Каролин Кноттен.

Напомним, Йоханнес Бё после двух этапов возглавляет общий зачет Кубка мира. У женщин лучший из норвежек идет Ингрид Тандревольд, она занимает второе место.