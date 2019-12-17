Спортивный директор футбольного клуба ПСЖ — Леонардо прокомментировал желание парижан полностью выкупить нападающего Мауро Икарди, который принадлежит миланскому «Интеру», а в ПСЖ играет на правах аренды.

Леонардо заявил, что всё зависит от самого игрока, от его желания расти и развиваться в стане ПСЖ. Если аргентинец продолжит показывать такие же результаты, которые он демонстрирует в этом сезоне, то рано или поздно, Икарди станет полноценной частью французского клуба.

«Выкуп Икарди у «Интера»? Мы очень довольны им, но будущее зависит только от самого футболиста. Всё в его руках. У нас есть ещё пять месяцев, посмотрим, что произойдёт за это время», — цитирует Леонардо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в сентябре 2019 года Мауро Икарди перебрался из «Интера» в ПСЖ на правах аренды до конца сезона 2019/20, без права выкупа игрока. За парижский клуб Икарди сыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и сделал две голевых передачи.