В третьем матче группового этапа ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore российская команда Virtus.pro одолела своих американских оппонентов J.Storm со счётом (2:0).

Обе карты продлились чуть более 30 минут и прошли в ходе полной доминации российского коллектива над соперником. Стратегии, которые задумывали «медведи» сработали и принесли желаемые плоды.

В первой карте «штормы» не забанили сигнатурного персонажа VP — Phantom Lancera, с которым «медведи» редко проигрывают и поплатились за это. А во второй сильно раскаченный Morphling в руках Владимира «No[o]ne» Миненко не оставил никаких шансов американцам победить.

После трёх сыгранных матчей Virtus.pro занимают четвёртое место в группе А, имея в своём активе победу, ничью и поражение. J.Storm занимают пятую строчку с одной ничьей и двумя поражениями.