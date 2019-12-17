Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в Анси (Франция). Соревнования будут проходить в период с 19 по 22 декабря, с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

По словам Норицына, команда добралась до Франции хорошо. Также тренер отметил, что сейчас трасса находится практически в индивидуальном состоянии, но её подмоет, если погода станет более теплой.

«Насколько я знаю, избежать дождя не получится. В пятницу ожидается сильный дождь, 12 миллиметров», — сказал Норицын, слова которого приводит «Чемпионат», Специалист напомнил, что и в Оберхофе в прошлом сезоне команда выступала в дождливую погоду.

«Там мы действительно зажгли, так что надеюсь, что зажжём и во Франции», — заявил Норицын.

Напомним, в программу третьего этапа Кубка мира включены спринты, гонки преследования и масс-старты.