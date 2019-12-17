Боксёра-тяжеловеса Энди Руиса вновь обвиняют в непрофессиональной подготовке к ответному поединку против Энтони Джошуа, который состоялся 7 декабря, в Эр-Рияде.

Промоутер Боб Арум заявил, что в такой форме, в которой он вышел на ринг у него не было никаких шансов победить Джошуа. По мнению Арума, когда мексиканец весил 110 килограмм — он был в отличной форме, а при весе 135 кг Руис потерял скорость. Арум — не первый, кто назвал Руиса жирдяем.

«Результат меня не удивил. После взвешивания я понял, что этот бой не стоит смотреть. Я очень хорошо знаю Руиса. Когда он весил около 110 кг, он действительно был хорошим бойцом. Когда он стал весить около 135 кг, он стал жирным. Он перестал двигаться», — сказал Арум каналу iFL.TV.

Промоутер считает, Джошуа хорошо подготовился к матч-реваншу, чего не сказать про Энди Руиса.

«Бой стал лёгкой прогулкой для Джошуа. Это не умаляет его заслуг, он хорошо подготовился. Но Руис повёл себя непрофессионально», — сказал Арум.

Ответный поединок между Энди Руисом и Энтони Джошуа прошёл в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, 7 декабря. По итогу боя Джошуа вернул себе звания чемпиона по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.