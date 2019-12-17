Американский журналист Филипп Херш поделился мнением по поводу скандала в российском фигурном катании. После того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла паузу в карьере, её тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе опубликовал сообщение с резкой критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.

«Во всей неразберихе с участием ведущих лиц фигурного катания в России, единственным публичным человеком, который ведёт себя с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Загитова объявила о своем решении 13 декабря. В эфире программы «Время» она сообщила, что хочет приостановить карьеру и пропустит остаток сезона — чемпионаты России, Европы и мира. Спортсменка подчеркнула, что не завершает карьеру и продолжит тренировки.

В этом году она сосредоточится на участии в ледовых шоу.