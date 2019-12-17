Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру и в нынешнем сезоне уже не примет участие в соревнованиях. Однако это не значит, что фигуристка вообще не выйдет на лёд — её ждут выступления в ледовых шоу.

Во время новогодних каникул спортсменка порадует публику участием в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где будет исполнять главную роль. Спектакли будут проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020-го.

Затем Алину ждет большое турне по Швейцарии. В рамках шоу Art on Ice она выступит в Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе. А в апреле Загитова отправится в Китай, где с 10 по 12 апреля будет выходить на лёд Тайбэя.

Кроме того, Загитова сделает сюрприз и тем, что живет в Санкт-Петербурге: она выступит перед началом хоккейного матча СКА — ЦСКА на «Газпром-Арене».