View this post on Instagram

Хочу выразить огромную благодарность всем специалистам клиники Анеста @anestaclinic ! Спасибо за проведённое ЛЕЧЕНИЕ! А главное за правильный диагноз! За тёплый приём и поддержку! Сейчас я чувствую себя хорошо, боль которая меня мучала, исчезла. Я НАЧАЛА ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛЕ! БОЛИ НЕТ🙏! На следующей неделе надеюсь выйти на лёд и восстановить всё! Очень соскучилась по соревнованиям! Так же хочу поблагодарить тренеров за понимание и возможность восстановиться полностью! Всем болельщикам и всем кто меня поддерживает отдельное СПАСИБО! За поддержку в трудный для меня период! В своей беде я была не одна! Это и помогло преодолеть трудности! Ещё раз спасибо ВСЕМ! 😍 Я вас всех люблю!♥️♥️♥️