Российская фигуристка Алёна Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, вернулась к тренировкам после лечения.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме». В конце ноября она отправилась на лечение в Архангельск. «Сейчас я чувствую себя хорошо, боль, которая меня мучила, исчезла. Я начала тренировки в зале! Боли нет», — написала Канышева.

Напомним, в нынешнем сезоне Алёна не приняла участие ни в одном соревновании, выступив лишь на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Канышева была заявлена на два этапа юниорской серии Гран-при, однако отказалась от участия в соревнованиях. Также она пропустила этапы Кубка России.

Стоит отметить, что сразу после перехода в группу Тутберидзе Канышева освоила четверной прыжок.