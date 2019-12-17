Российская фигуристка Алёна Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, вернулась к тренировкам после лечения.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме». В конце ноября она отправилась на лечение в Архангельск. «Сейчас я чувствую себя хорошо, боль, которая меня мучила, исчезла. Я начала тренировки в зале! Боли нет», — написала Канышева.
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Хочу выразить огромную благодарность всем специалистам клиники Анеста @anestaclinic ! Спасибо за проведённое ЛЕЧЕНИЕ! А главное за правильный диагноз! За тёплый приём и поддержку! Сейчас я чувствую себя хорошо, боль которая меня мучала, исчезла. Я НАЧАЛА ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛЕ! БОЛИ НЕТ🙏! На следующей неделе надеюсь выйти на лёд и восстановить всё! Очень соскучилась по соревнованиям! Так же хочу поблагодарить тренеров за понимание и возможность восстановиться полностью! Всем болельщикам и всем кто меня поддерживает отдельное СПАСИБО! За поддержку в трудный для меня период! В своей беде я была не одна! Это и помогло преодолеть трудности! Ещё раз спасибо ВСЕМ! 😍 Я вас всех люблю!♥️♥️♥️
Напомним, в нынешнем сезоне Алёна не приняла участие ни в одном соревновании, выступив лишь на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Канышева была заявлена на два этапа юниорской серии Гран-при, однако отказалась от участия в соревнованиях. Также она пропустила этапы Кубка России.
Стоит отметить, что сразу после перехода в группу Тутберидзе Канышева освоила четверной прыжок.
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