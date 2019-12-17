Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком 2019 года в АПЛ, по версии Ассоциации футбольных болельщиков, сообщает пресс-центр мерсисайдцев.

По итогам голосования голландец обошёл Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Садио Мане («Ливерпуль»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм») и Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал»).

28-летний игрок поблагодарил болельщиков, которые голосовали за него, добавив, что их признание многое для него значит.

«Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», — сказала ван Дейк.

Напомним, в этом году Вирджил ван Дейк был основным претендентом на звание лучшего игрока сезона, но уступил «Золотой мяч» Лионелю Месси, проиграв аргентинцу по итогам голосования всего семь пунктов.