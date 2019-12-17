Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов выступят на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере», россияне заменят Даниила Медведева и француза Гаэля Монфиса, который снялся сегодня из-за травмы. Медведев объявил о пропуске турнира несколько дней назад.

Помимо российских теннисистов, в Абу-Даби выступят лидеры мирового рейтинга испанец Рарфэль Надаль и серб Новак Джокович, а также грек Стефанос Циципас и кореец Хен Чон. Призовой фонд соревнований составит 250 тысяч долларов, он полностью достанется победителю.

Напомним, Рублев и Хачанов не выходили на корт после Кубка Дэвиса. Медведев уже сыграл один турнир в Саудовской Аравии, где стал победителем.