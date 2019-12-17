Хоккейный эксперт Пьер Лебрюн поделился мнением о дальнейшей судьбе Ильи Ковальчука в НХЛ, которого «Лос-Анджелес Кингз» поместили на драфт отказов, с целью расторгнуть контракт.

Лебрюн заявил, что получил смешанные отзывы представителей НХЛ по нынешней форме российского игрока. Кто-то считает, что Илье не место в лиге, кто-то — наоборот, что Ковальчук может быть полезен любой команде, особенно в реализации численного большинства.

«Некоторые команды считают, что он уже не способен играть на таком уровне. Но есть и другие клубы, которые предполагают, что в хорошем физическом состоянии Ковальчук способен помочь второй спецбригаде большинства, особенно на минимальном контракте», — написал Лебрюн на The Athletic.

Лебрюн считает, что Ковальчук останется в НХЛ, если получит предложение от команды, с которой игроку удастся поднять над головой «Кубок Стэнли», тем более, что семья хоккеиста проживает в Северной Америке.

«Считаю, что Илья предпочёл бы остаться в Северной Америке, ведь его семья проживает в Калифорнии», — пишет Лебрюн.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Илья Ковальчук сыграл за «Кингз» в 17 встречах, забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. На сегодняшний день «Лос-Анджелес» расположился на дне таблицы Западной конференции.