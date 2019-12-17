В Петербурге стартовал матч 14-го тура Евролиги между местным «Зенитом» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Встреча, которая проходит в «Сибур Арене», началась в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

После 11 туров «Зенит» располагается на последнем, 18-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе всего девять очков. Команда Джоана Плазы потерпела восемь поражений и одержала три победы — над греческим «Олимпиакосом», литовским «Жальгирисом» и французским АСВЕЛом.

«Маккаби» сейчас идет на четвертом месте: в 13 турах команда из Израиля одержала девять побед.

Помимо встречи с израильской командой, «Зениту» осталось провести три встречи в этом календарном году. 19 декабря на выезде петербуржцы сыграют с «Фенербахче», 23-го числа в гостях встретятся с «Автодором», а через четыре дня дома примут «Црвену Звезду».