Бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об Артеме Дзюбе и его перспективах в Англии.

По мнению Данни, Дзюбе подходит английская премьер-лига, однако португальский футболист полагает, что Дзюба хочет остаться в России, потому что в «Зените» он лучший игрок и лидер команды.

«На родине у него все есть, а это очень важно», — сказал Данни, слова которого приводит «Российская газета».

Напомним, Дзюба является капитаном сборной России, он выступает в составе национальной команды с 2011 года. На клубном уровне футболист защищает цвета «Зенита», к составу которого присоединился в 2015-м году. Форвард был отдан в аренду в тульский «Арсенал», но с приходом Сергея Семака на пост главного тренера получил место в «Зените».