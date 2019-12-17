Петербургский «Зенит» планирует продлить соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком в ближайшее время.

Об этом сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, несмотря на вылет из еврокубков, руководство сине-бело-голубых не считает работу Семака провальной. Отмечается, что контракт «Зенита» и Семака» будет продлен до июня 2021 года на тех же условиях.

Напомним, после 19 туров в турнирной таблице российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», который имеет в активе 45 очков, отрыв от второго места составляет десять очков.

Ранее РПЛ опубликовала символическую сборную турнира по версии InStat по итогам 19 туров. Туда вошли сразу шесть футболистов сине-бело-голубых.

Также стало известно, что защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком петербургского «Зенита».