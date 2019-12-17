Глава РПЛ Сергей Прядкин недоволен ситуацией, которая возникла вокруг конфликта болельщиков и правоохранительных органов.

Прядкин обеспокоен столкновениями болельщиков со стражами порядка, заявив, в ГУВД и МВД направлены запросы по всем задержаниям болельщиков, чтобы в будущем наладить работу клубов со своими фанатами.

«Мы озабочены этой ситуацией и следим за ней. Мейтин направил запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям. Но я бы отметил, что футбол – игра для болельщиков, без них он беднеет. Целые трибуны уходили, но мы выступаем за соблюдение законов», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Прядкин заявил, что садился за стол переговоров с фанатами, на котором было принято решение, что часть штрафов клубов будет идти на развитие работы с болельщиками.

«Перед 19-м туром мы проводили круглый стол с фанатами и обсудили очень много вопросов, был выдвинут ряд наработок. И также я договорился с президентом Российского футбольного союза, что часть от штрафов будет идти на развитие работы с болельщиками», — сказал Прядкин.

Напомним, что во время матча «Зенит»-«Спартак» правоохранительными органами было задержано несколько десятков фанатов красно-белых, и это не единственный случай столкновений фанатов с полицией. После этого представители фанатского сектора «Спартака» призвали всех болельщиков покинуть стадионы во время матчей 19 тура РПЛ.