Бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что может стать главным тренером бразильского «Сантоса».

По словам Луческу, он получил реальное и конкретное предложение, но пока не принял решения, румынский тренер пообещал сделать это после Нового года.

«У меня есть и другие интересные предложения», — сказал Луческу, слова которого приводит журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter.

Напомним, в феврале 2019 года Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. С 2016 по 2017 год румынский специалист возглавлял петербургский «Зенит».

В октябре 2019-го сообщалось, что московское «Динамо» рассматривает кандидатуру Мирчи Луческу на пост нового главного тренера команды .