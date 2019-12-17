Петербургский СКА не будет возвращать в команду российского нападающего Илью Ковальчука.

Об этом сообщил близкий к команде источник. По словам источника, которые приводит РБК, армейский клуб не собирается смотреть в прошлое. Отмечается, что в данный момент в Петербурге строится новая команда, в которой руководство армейцев Ковальчука не видит.

Отметим, Илья Ковальчук покинет «Лос-Анджелес Кингз», клуб выставил его на драфт отказов. Прошлый сезон Илья Ковальчук завершил в тройке худших игроков по показателю полезности — россиянин остановился на отметке «-26» к концу регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Илья Ковальчук сыграл за команду 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.