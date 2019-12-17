Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о планируемых реформах в чемпионате страны.

По словам Прядкина, есть задача от Российского футбольного союза и его президента Алексанра Дюкова рассмотреть варианты реформы, потому что 30 туров — это мало, плотность матчей должна быть выше. Прядкин отметил, что существуют варианты есть по расширению лиги до 18 команд, а также вариант чемпионата с плей-офф.

«Реформа в РПЛ может произойти до ЧМ в Катаре, хотя сделать это будет сложно. Реформа точно будет, вопрос — когда», — сказал Прядкин, слова которого приводит Василий Конов в своем телеграм-канале.

Отметим, летом на общем собрании клубов РПЛ на обсуждение уже была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак».