ПАО «Татнефть» может стать новым владельцем и спонсором футбольного клуба «Рубин», сообщает «Татар-информ». ГК «ТАИФ» в скором времени может перестать руководить командой.

В случае приобретения «Рубина», нефтяная компания предоставит клубу средства для приобретения новых игроков во трансферного окна. Решение о партнёрстве будет приниматься на уровне руководства Татарстана.

«Рубин» ушёл на зимний перерыв занимая 13 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 19 очков.

Накануне руководство казанского клуба сообщило об увольнении главного тренера команды Романа Шаронова, который возглавлял клуб после отстранения Курбана Бердыева. Главным кандидатом на пост тренера «Рубина» является Леонид Слуцкий.